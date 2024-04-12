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ATM'lerde yeni dönem bayram sonrası başlıyor!

Bankalar tarafından alınan karar sonrasında ATM'lerde bir devir daha sonra erecek. Ramazan Bayramı sonrasında uygulamaya geçilerek yeni bir dönem başlayacak. ATM'lerde tuşlara bassanız da alamayacaksınız. İşte yeni dönem...

Haber Giriş : 12 Nisan 2024 07:50, Son Güncelleme : 12 Nisan 2024 07:41
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ATM'lerde yeni dönem bayram sonrası başlıyor!

Ekonomim'in haberine göre Türkiye'deki yüksek enflasyon oranları, günlük yaşamın birçok alanında olduğu gibi, bankacılık sektöründe de önemli değişikliklere yol açıyor. Bu değişikliklerden en dikkat çekici olanı, ATM'lerden çekilebilecek banknotların değerindeki yeniden yapılandırma oldu.

Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu'nun açıklamalarına göre, bankaların ATM slotlarında 10 ve 20 TL'lik banknotlar yerine daha büyük değere sahip 200 TL'lik banknotları tercih etmeye başlaması bu değişikliğin en net göstergesi.

Babuşçu'nun ifadelerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde bastığı her 5 yeni banknottan 4'ü 200 TL değerinde. Bu durum, ATM'lerin para çekme ve yatırma işlemlerinde kullanılan banknot çeşitliliğini de etkiledi.

Yüksek enflasyon ve artan hayat maliyetleri nedeniyle, 200 liralık banknotların kullanımının artması, bankaları 10 ve 20 TL'lik banknotları ATM'lerde yer vermeme kararı almaya itti.

Bankaların bu yeni uygulaması, bayram sonrasında Türkiye'nin dört bir yanındaki ATM'lere yayılacak. Böylece, vatandaşlar artık ATM'lerden 10 ve 20 TL yerine, 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlar çekebilecekler.

Bu durum, özellikle küçük tutarlarda nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor.

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