Zeugma Mozaik Müzesi ziyaretçi rekoru kırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gaziantep Zeugma Mozaik Müzemiz, 5 bin 660 ziyaretçiyle tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu kırdı. İlginize çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz." ifadesine yer verildi.