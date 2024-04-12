Zeugma Mozaik Müzesi ziyaretçi rekoru kırdı
Gaziantep'deki Zeugma Mozaik Müzesi, dün 5 bin 660 kişiyi ağırlayarak günlük ziyaretçi rekoru kırdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2024 09:10, Son Güncelleme : 12 Nisan 2024 09:02
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gaziantep Zeugma Mozaik Müzemiz, 5 bin 660 ziyaretçiyle tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu kırdı. İlginize çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz." ifadesine yer verildi.