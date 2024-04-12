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İki çocuk: Resmi plakalı araç çalıp il değiştirdiler

Balıkesir'de resmi plakalı kamyoneti çalıp, 180 kilometre yol yaptıkları ileri sürülen 16 ve 13 yaşındaki 2 çocuk, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Nisan 2024 09:51, Son Güncelleme : 12 Nisan 2024 09:59
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İki çocuk: Resmi plakalı araç çalıp il değiştirdiler

İddiaya göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden resmi plakalı kamyoneti çalan Ö.S.D. (16) ve H.C.S. (13), yaklaşık 180 kilometre yol yaptıktan sonra İzmir'e geldi.

Çalıntı kamyonetin İzmir'de olduğu bilgisini alan polis, aracı bulmak için takip çalışması başlattı. Şehir kameralarında yapılan inceleme sonrası, 2 çocuğun çaldığı kamyonet, polis ekipleri tarafından durduruldu.

Gözaltına alınan 2 çocuk, Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

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