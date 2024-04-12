Türkiye'de 1.6 çalışana 1 emekli düşüyor

Türkiye'de 1.6 çalışana 1 emekli denk geliyor. Primli sistemlerde ideal çalışan ve emekli oranının 4 olması gerektiği, yani istihdamdaki 4 kişiye 1 emekli düşmesi gerektiği belirtilse de, bu durum Avrupa ülkelerinde dahi karşılık bulmuyor.

Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye 2021'deki 1.9'luk emekli ve çalışan oranı ile Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya ile aynı seviyede bulunuyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile Türkiye'deki emekli sayısı 2023'te 15.2 milyonu aştı. Ülkedeki çalışan sayısı ise 25.3 milyonu buldu.

Hangi ülke zirvede?

Böylece sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyan aktif çalışan (çalışan) ve pasif çalışan (emekli) oranı 2002'de yüzde 2.08 iken 2022'de 1.95'e, 2023'te ise 1.67'ye geriledi. Geçen yıla ilişkin verilere göre Türkiye'de istihdamdaki 1.67 kişiye 1 emekli düşüyor.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin "Avrupa'da ve Türkiye'de emeklilerin durumu" başlıklı raporuna göre, emekli/çalışan oranının en düşük olduğu ülkeler ise 1.3 ile Hırvatistan ve Fransa oldu. İki ülkeyi 1.4 ile Letonya, Estonya, Litvanya, Romanya, Bulgaristan ve Polonya izliyor. 202 bin çalışan ve 82 bin emeklinin bulunduğu İzlanda ise yüzde 2.5 ile en yüksek emekli çalışan orana sahip ülke oldu.