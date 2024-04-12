Bakan Uraloğlu: Başkentray'ı 6 yılda 89 milyon yolcu kullandı

Bakan Uraloğlu, Sincan-Kayaş güzergahında hizmet veren Başkentray'ın açılış yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık olarak Ankara'ya yakışır eserler yaptıklarının altını çizen Uraloğlu, "Başkentray'ın hizmete alınışının yıl dönümünde, hizmete açıldığı 12 Nisan 2018 tarihinden bu yana Başkentliler yoğun bir ilgiyle kullanmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin dört bir yanında, ulaşımın her modunda büyük atılımlar gerçekleştirdik. Son 22 yılda Ankara için durmadan, duraksamadan çalışmaya devam ettik. Ulaşım ve iletişim altyapısına 601 milyar 510 milyon lira yatırım gerçekleştirdik" dedi.

'ANKARA'NIN RAYLI SİSTEM HATTINI 103,6 KİLOMETREYE ÇIKARDIK'

Ankara için 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile dünya başkentlerine yakışır bir şekilde eserler üretme gayretinde çalıştıklarını ifade eden Uraloğlu, 2018 yılında modernize ederek hizmete alınan Başkentray ile Ankara-Eskişehir ve Ankara-İstanbul kara yollarındaki trafiğin büyük oranda azaldığının altını çizdi. Uraloğlu, Ankaralıların ulaşımında büyük kolaylıklar sağlayan birçok metro hattını hayata geçirdiklerini belirterek, "Ankaralıların yıllarıdır beklediği Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan-Törekent ve Tandoğan-Keçiören metro hatlarını hizmete açtık. Geçen yıl da Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlayan Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay metrosunu açtık. Ankara'nın 23,1 kilometrelik raylı sistem hattını 80,5 kilometre uzatarak Ankara'daki raylı sistem hat uzunluğu 103,6 kilometreye çıkardık" ifadelerini kullandı.

Son 22 yılda yapılan yatırımlar ve kalkınma hamleleriyle, Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısında çağ atlandığını vurgulayan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile demir yollarında büyük mesafe katedildiğini aktardı. Çok büyük kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerinin altını çizen Uraloğlu, "Büyükşehirlerde kent içi ulaşımda trafiğe takılmadan, şehir içi ulaşımı kabusa dönüşmesin diye vatandaşlarımız için raylı sistem projelerini Bakanlık olarak biz yapıyoruz" dedi.

Uraloğlu, sadece bu yıl bakanlık olarak, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının son halkası olan Kağıthane-Gayrettepe kesimini, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattını ve Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı metro hatlarını hizmete açtıklarını belirterek, "Sadece İstanbul'da çalışmıyoruz; Ankara'da Batıkent-Sincan, Kızılay-Çayyolu, Keçiören-Atatürk Kültür Merkezi metrolarını ve Başkentray'ı, Kayseri'de Anafartalar-YHT Gar tramvayını, Antalya'da Expo Havalimanı tramvay hattını, İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma yaparak İZBAN'ı hayata geçirdik. Gaziantep'te de yine Büyükşehir ile birlikte çalışarak GAZİRAY'ı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz hayata geçirdik. Türkiye genelinde 416 kilometre kent içi raylı sistem projesini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" açıklamasında bulundu.

'TÜM DEMİR YOLU HATLARI YENİLENDİ'

Son 22 yılda Türkiye'de demir yollarında ciddi yatırımlar yapıldığını; iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleriyle de Türkiye'nin adeta çehresinin değiştirildiğinin ifade eden Uraloğlu, mevcut tüm demir yolu hatlarının tamamen yenilendiğini ve 10 bin 948 kilometre olan hat uzunluğunun 13 bin 919 kilometreye yükseldiğini kaydetti. 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa edildiğinin altını çizen Uraloğlu, 2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğunu 8 bin 46 kilometreye, 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunu ise 7 bin 142 kilometreye çıkardıklarını vurguladı.

'BAŞKENTRAY'I GÜNDE 60 BİN YOLCU KULLANIYOR'

Uraloğlu, Başkentray projesi ile mevcut hattın tamamen yenilenip, standardının da yükseltilerek metro standardında ulaşım yapmaya başladığını aktardı. Proje kapsamında mevcut demir yolu hatlarının tamamen yenilendiğini belirten Uraloğlu, söz konusu hattın yüksek hızlı tren, banliyö ve konvansiyonel tren işletmeciliğine uygun olarak inşa edildiğini bildirdi. Başkentray ile Kayaş-Sincan arasında metro standardında banliyö hizmeti yapılmaya başlandığının altını çizen Uraloğlu, proje kapsamında, Ankara-Marşandiz arasının 4 hattan 6 hatta, Marşandiz-Sincan arasının 3 hattan 5 hatta, Ankara-Kayaş arasının ise 2 hattan 4 hatta çıkarıldığını belirtti. 24 adet banliyö istasyonunun metro standardında yeniden inşa edildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Eryaman YHT Garı da bu proje kapsamında tamamlayarak Eryaman'da YHT ve banliyö hizmeti vermeye başladık. 6 yıl gibi kısa bir sürede Başkentray'da bugüne kadar 89 milyon yolcu taşıdık. Ankaralı vatandaşlarımız Başkentray'ın konforunu çok sevdi. Başkentray'ı her gün tam tamına 60 bin yolcu kullanıyor" dedi.