Ders içerikleri sadeleşecek, saatlerde değişiklik olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni öğretim programına ilişkin çalışmanın sonuna geldi. Yeni müfredat bu ay açıklanacak. Uygulama, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflarda başlayacak.

Yeni müfredatın sloganı; 'İyi insan yetiştirmek' olacak. Güncellenen müfredatla birlikte ders içerikleri de değişecek. Konular sadeleştirilecek. Öğrencilerin, öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanmalarının önü açılacak.

Yeni müfredatta, 'Bütünleşik Eğitim Modeli' esas alınacak. Öğrencilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyen sistem oluşturulacak.

Öğrenciler, proje geliştirmeye teşvik edilecek. Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak olan müfredatta seçmeli ders sayısı da artırılacak.