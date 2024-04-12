Zonguldak'ta elektrik trafosuna çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobilin elektrik trafosuna çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2024 12:12, Son Güncelleme : 12 Nisan 2024 12:00
Karadeniz Ereğli ilçesinden Alaplı istikametine seyreden Emirhan Ç. idaresindeki plakalı otomobil, Erdemyuva Sitesi mevkisinde elektrik trafosuna çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Emirhan Ç'nin cenazesi, Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.