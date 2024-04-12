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Bakan Tunç: 3 milyon 679 bin dosya arabuluculukla çözüme kavuşturuldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuki uyuşmazlıkların çözüm yöntemlerinden olan ve 2013 yılında hayata geçirilen arabuluculuk uygulaması kapsamında 5 milyondan fazla dosyanın arabulucuya gittiğini ve 3 milyon 679 bin 537 dosyanın bu sayede anlaşma ile çözüme kavuşturulduğunu açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Nisan 2024 12:39, Son Güncelleme : 12 Nisan 2024 12:01
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Bakan Tunç: 3 milyon 679 bin dosya arabuluculukla çözüme kavuşturuldu

Bakan Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, ceza adalet sisteminin etkinliğini artırmak ve yargının iş yükünü hafifletmek üzere hayata geçirilen arabuluculuk uygulamasıyla ilgili son verileri paylaştı. Türkiye'de ilk kez 2013'te uygulanmaya başlanan arabuluculuğun büyük bir hızla geliştiğini belirten Bakan Tunç, "Hukuki uyuşmazlıkların, ilk önce ihtiyari olarak düzenlenen arabuluculuk ile daha az sürede ve çok daha az masrafla çözümlenmesinin önünü açtık" dedi.

Bakan Tunç, yargının iş yükünü azaltan ve tarafların dostane şekilde bir araya gelerek uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturduğu arabuluculuk uygulamasını etkin bir şekilde geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

'5 MİLYON 690 BİN DOSYA SİSTEME GİRDİ'

Bakan Tunç, arabuluculuk uygulamasına tabi olan dosya sayısının 5 milyonu aştığını kaydederek, "İhtiyari, kira, iş, ticaret ve tüketici uyuşmazlıklarında başarı ile uygulanan arabuluculuk sayesinde uyuşmazlıklar kısa sürede çözüme kavuşturuluyor ve mahkemelerin iş yükü azalıyor. Uygulama aynı zamandan toplumsal uzlaşı kültürüne de katkı sağlıyor. Arabuluculuk; iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018'den, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019'dan, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020'den itibaren zorunlu olarak uygulanıyor. İhtiyari arabuluculuksa hukuk sistemine 14 Kasım 2013'te kazandırıldı. Tüm hukuk uyuşmazlıklarında başvurulabilen arabuluculukta bu güne kadar 5 milyon 690 bin 220 dosya sisteme girdi. Müzakeresi tamamlanan 5 milyon 518 bin 599 dosyadan 3 milyon 679 bin 537'si anlaşma ile çözüme kavuşturuldu" ifadelerini kullandı.

KİRA ARABULUCULUĞUNDA BAŞARI ORANI YÜZDE 58

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 2 milyon 36 bin 52 dosyadan 1 milyon 31 bin 923'ü anlaşma ile sonuçlandı ve başarı oranı yüzde 51 oldu. Bu dosyalar ortalama 10 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturuldu. Ticari arabuluculukta müzakeresi tamamlanan 763 bin 868 dosyadan 318 bin 448'i anlaşma ile sonuçlandı ve yüzde 42 başarı sağlandı. Arabulucular, bu dosyalarda ortalama 20 gün gibi kısa bir sürede tarafları uzlaştırdı. Tüketici uyuşmazlıklarında uygulamanın başladığı 28 Temmuz 2020'den bugüne kadar 377 bin 115 dosyada müzakere tamamlandı ve 144 bin 536'sı çözüme kavuştu. Başarı oranı yüzde 38 olarak gerçekleşti. İhtiyari arabuluculukta müzakeresi tamamlanan 2 milyon 153 bin 614 dosyadan 2 milyon 89 bin 839 dosyada anlaşma sağlandı. Böylece müzakeresi tamamlananların anlaşma oranı yüzde 97 oldu. Kira arabuluculuğunda ise 142 bin 9 dosyanın müzakeresi tamamlandı, 81 bin 795 dosyada anlaşma sağlandı, başarı oranı ise yüzde 58 olarak gerçekleşti. Ayrıca ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku ve tarım sözleşmesi uyuşmazlıklarında toplam 45 bin 941 dosyanın müzakeresi tamamlandı, 12 bin 996 dosyada anlaşma sağlandı.

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