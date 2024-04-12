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Bakan Göktaş: Çocuk gelişimine zararlı 2 bin 54 içeriğe müdahale edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocukların sağlıklı gelişimini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen toplam 2 bin 54 içeriğe müdahale edildi. Buna ek olarak riske maruz kaldığı tespit edilen çocuklara gerekli psikososyal desteği sağlıyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Nisan 2024 13:04, Son Güncelleme : 12 Nisan 2024 13:01
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Bakan Göktaş: Çocuk gelişimine zararlı 2 bin 54 içeriğe müdahale edildi

Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile son yıllarda dijitalleşme ile çocukların büyük bir risk altında olduğuna dikkat çekerek, "Bakanlık bünyesinde oluşturduğumuz çalışma grupları ile çocukları dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri risklerden korurken; diğer yandan da çocuk dostu yayınları destekleyerek zararlı içeriklerle mücadele ediyoruz. Çocukların dijital ortamda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri içerikleri yakından takip ediyoruz. Çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriklere yönelik hem kurumsal hem de kurumlar arası müdahale süreci yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUK DOSTU KİTAP SAYISI 1638'E ULAŞTI'

Müdahale sürecinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'yla iş birliği yaptıklarını kaydeden Göktaş, "Bu doğrultuda çocukların sağlıklı gelişimini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen toplam 2 bin 54 içeriğe müdahale edildi. Buna ek olarak riske maruz kaldığı tespit edilen çocuklara gerekli psikososyal desteği sağlıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda sosyal hizmet müdahalesini de gerçekleştiriyoruz" dedi.

Göktaş, çocukların psikososyal gelişimlerine katkı sağlaması için Çocuk Dostu Kitap Listesi hazırlayan bir çalışma gruplarının da olduğunu ifade etti. Kitapların, çocuğun merak duygusunu destekleme, akılcı sorun çözme yolları kullanma, duygu sömürüsü içermeme, hayal ve düşünce gücünü geliştirme gibi özellikleri taşıyıp taşımadığının dikkate alındığını belirten Göktaş, "Çocukların gelişimlerini destekleyecek nitelikteki kitaplardan yararlandırılmasını sağlamak ve kitap seçiminde ailelere ve çocuklara rehberlik olunması amacıyla 0-18 yaş aralığındaki çocuklara yönelik basılı eserler, oluşturduğumuz komisyon tarafından titizlikle inceleniyor. Komisyon tarafından çocuk kitapları listesine mart ayında 40 yeni yayın daha eklendi. Böylece 2018 yılından bu yana çocuk dostu olarak önerdiğimiz kitap sayısı da 1638'e ulaştı" açıklamasında bulundu.

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