KAAN, TULGAR'la taçlanıyor! F-35'teki muadili 400 bin dolar

ASELSAN tarafından geliştirilen TULGAR Kaska Monteli Gösterge Sistemi'nin (HDMS) F-16 üzerinde uçuş testleri başladı. Pilotlar için geliştirilen kask sistemi, Türk savunma sanayii için devrim niteliğinde kabul ediliyor.

KAAN İÇİN GELİŞTİRİLİYOR

Milli Muharip Uçak KAAN'a yönelik geliştirilen sistem, gece görüşünün entegre edilebildiği uçuş kaskı olarak Türk pilotlarına kolaylık sağlayacak.

TULGAR'ın F-35'teki muadilinin ise 400 bin dolar olması dikkat çekiyor.

TULGAR SİSTEMİ

TULGAR, sabit kanatlı platformlar için ASELSAN bünyesinde tasarlanmış bir vizör yansıtmalı kaska monteli gösterge sistemi olarak belirtiliyor.

Sistem, pilot ve hava aracının imkan ve kabiliyetleri ile görev sahası farkındalığını arttırmak amacıyla sayısal gece görüş, renkli ekran ve hassas kafa takibi teknolojilerine sahip.

Genel özellikler:

. Hafif kask birimi

. Renkli ekran

. Pilot kafasına göre biçimlendirilmiş iç kask yapısı

. Sayısal gece görüş

. Hibrit kafa takip sistemi

. Aktif gürültü önleme

. Gözlük ile kullanıma uygunluk

. 3D ses uyumluluğu

. 40°(Y)-32°(D) görüş alanı

Arayüzler:

. ARINC-818-2 Video Arayüzü ,

. Display Port Sayısal Video I/O Arayüzü

. Seri Arayüzler (RS-232/RS-485/RS-422)

. Ayrık I/O Arayüzü

. MIL-STD-1553 Arayüzü

Fiziksel Özellikler:

.- Kafa Birimi Ağırlığı: < 2.1 kg (oksijen maskesi dahil)

. Elektronik Birim (EB) Ağırlığı: < 5 kg

Teknik özellikler:

. Güç Girişi : 28 VDC (Nominal)

. Güç Tüketimi : 140 W (Nominal)/190W (Maksimum)

Çevre koşulları:

. Çalışma Sıcaklığı (EB) :-40°C/+70°C (Fan Soğutmalı) : -55°C/+95°C (İklimlendirilmiş Hava Soğutmalı)

. Depolama Sıcaklığı (EB) :-55°C / +95°C Kalifikasyonlar

. MIL-STD-810G W/Change 1

. MIL-STD-461G

. MIL-STD-1472G

. DO-254

. DO-178C

Kalifikasyonlar:

. MIL-STD-810G W/Change 1

. MIL-STD-461G

. MIL-STD-1472G

. DO-254

. DO-178C