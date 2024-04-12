Rize'de şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
Rize'nin Güneysu ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2024 13:49, Son Güncelleme : 12 Nisan 2024 13:50
Bulutlu köyünde Yasin Keleşoğlu (33) yönetimindeki 53 AAR 185 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan Ozan Bayrak (36), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.