Naci Görür'den Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya, Battalgazi'de olan 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Nisan 2024 14:09, Son Güncelleme : 12 Nisan 2024 13:59
Deprem denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin X hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.
Görür, Malatya depremine ilişkin paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar, Malatya Pütürge-Söğütlü'de 4,1 deprem oldu. Deprem 4,1 büyüklüğünde ve 6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok, geçmiş olsun, sevgiyle"