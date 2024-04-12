CHP Genel Başkanı Özel, İsrail'in TRT ekibine yönelik saldırısını lanetledi

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Ramazan Bayramı'nda Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sırasında savaş koşullarını dünyaya duyuran gazetecileri hedef almasını lanetleyerek, "Yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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