Yüksekova'da 3 gün süren yağış! Ova göle döndü, evler su altında kaldı

Yüksekova'da sağanak ve sulu kar, arife günü akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Bayramın 1'inci ve 2'nci günü de etkili olan yağmur, bugün sabah saatlerinden itibaren yerini güneşli havaya bıraktı. Sağanakta en büyük zararı ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Köprücük köyü gördü.

Nehil Deresi'nin taşması ve eriyen kar sularıyla köy ile ilçe çevresinde bulunan ova göle dönüştü. Köydeki 20 ev su altında kaldı. Gölü andıran bölge havadan görüntülendi.

Köy halkı, her yıl benzer manzaralar yaşadıklarını belirterek, yetkililerin gerekli önlemleri almalarını istedi.