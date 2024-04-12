Drift attı bedeli ağır oldu! Hem ceza yedi hem de trafikten men edildi
Kayseri'de drift atarak etrafı rahatsız eden bir araç sürücüsü yaptıklarının cezasını ağır ödedi. Hem ceza kesildi hem de araç trafikten men edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2024 20:00, Son Güncelleme : 12 Nisan 2024 20:02
Kayseri'de drift atıp egzoz patlatarak çevreye rahatsızlık veren sürücüye, sosyal medya platformlarından tespit edilerek 35 bin 119 TL trafik cezası kesildi.
Kayseri'de drift yapıp egzoz patlatarak çevreye rahatsızlık veren sürücü, polis ekipleri tarafından sosyal medya platformlarından tespit edildi. Araç sürücüsüne 35 bin 119 TL para cezası uygulanırken, araç da trafikten men edildi.