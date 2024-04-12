Vizesiz ülkeler 2024 listesi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkelerin geniş bir yelpazede olması seyahat tutkunları için önemli bir avantaj teşkil ediyor. Uluslararası anlaşmalar ve iş birlikleri sayesinde Türkiye'nin bağlı olduğu uluslararası topluluklar vatandaşlarının birçok ülkeye kolayca seyahat etmesini sağlıyor. Bu durum Türk turistlerin dünya genelindeki çeşitli noktaları keşfetmelerine ve farklı kültürleri deneyimlemelerine olanak tanıyor.

Seyahat tutkunları vize prosedürleriyle uğraşmadan seyahat etme özgürlüğü ile dünya genelindeki tarihi mekanları ziyaret edebilir, eşsiz doğal güzelliklerin tadını çıkarabilir ve unutulmaz anılar biriktirebilirler. İşte vizesiz ülkelerin tam listesi:

VİZESİZ ÜLKELER 2024 LİSTESİ

Afrika:

Angola

Esvatini

Fas

Fiji

Gürcistan

Kenya

Moritanya

Mozambik

Senegal

Seyşeller

Sudan

Sao Tome ve Principe

Tunus

Asya:

Azerbaycan

Brunei

Endonezya

Filistin

Gürcistan

Hong Kong

Irak

Japonya

Kamboçya

Kazakistan

Kırgızistan

Kore (Güney)

Kuveyt

Lübnan

Makao

Maldivler

Malezya

Singapur

Sri Lanka

Suriye

Tacikistan

Tayland

Türkmenistan

Umman

Özbekistan

Avrupa:

Andorra

Arnavutluk

Belarus

Bosna-Hersek

Karadağ

Kosova

Kuzey Makedonya

Moldova

Sırbistan

Ukrayna

Kuzey Amerika:

Antigua ve Barbuda

Barbados

Belize

Britanya Virjin Adaları

Dominika

Grenada

Haiti

Honduras

Jamaika

Kanada

Saint Kitts ve Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent ve Grenadinler

Trinidad ve Tobago

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Güney Amerika:

Arjantin

Bolivya

Brezilya

Şili

Kolombiya

Ekvador

Paraguay

Peru

Uruguay

Venezuela

Vize prosedürleriyle uğraşmadan seyahat etmek isteyenler için bu ülkeler ideal bir seçenek olacaktır. Türkiye Vatandaşlarının rahatlıkla seyahat edebileceği bu ülkeler oldukça geniş olan yelpazesi sayesinde de yüzleri güldürüyor.