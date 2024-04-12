Vizesiz ülkeler 2024 listesi
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize gerektirmeyen veya kolaylıkla vize alabileceği birçok ülke bulunmaktadır. Uluslararası anlaşmalar ve işbirlikleri çerçevesinde Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlayan ülkeler arasında dünyanın dört bir yanından birçok önemli nokta bulunmaktadır. İşte Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkelerin bir rehberi:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkelerin geniş bir yelpazede olması seyahat tutkunları için önemli bir avantaj teşkil ediyor. Uluslararası anlaşmalar ve iş birlikleri sayesinde Türkiye'nin bağlı olduğu uluslararası topluluklar vatandaşlarının birçok ülkeye kolayca seyahat etmesini sağlıyor. Bu durum Türk turistlerin dünya genelindeki çeşitli noktaları keşfetmelerine ve farklı kültürleri deneyimlemelerine olanak tanıyor.
Seyahat tutkunları vize prosedürleriyle uğraşmadan seyahat etme özgürlüğü ile dünya genelindeki tarihi mekanları ziyaret edebilir, eşsiz doğal güzelliklerin tadını çıkarabilir ve unutulmaz anılar biriktirebilirler. İşte vizesiz ülkelerin tam listesi:
VİZESİZ ÜLKELER 2024 LİSTESİ
Afrika:
Angola
Esvatini
Fas
Fiji
Gürcistan
Kenya
Moritanya
Mozambik
Senegal
Seyşeller
Sudan
Sao Tome ve Principe
Tunus
Asya:
Azerbaycan
Brunei
Endonezya
Filistin
Gürcistan
Hong Kong
Irak
Japonya
Kamboçya
Kazakistan
Kırgızistan
Kore (Güney)
Kuveyt
Lübnan
Makao
Maldivler
Malezya
Singapur
Sri Lanka
Suriye
Tacikistan
Tayland
Türkmenistan
Umman
Özbekistan
Avrupa:
Andorra
Arnavutluk
Belarus
Bosna-Hersek
Karadağ
Kosova
Kuzey Makedonya
Moldova
Sırbistan
Ukrayna
Kuzey Amerika:
Antigua ve Barbuda
Barbados
Belize
Britanya Virjin Adaları
Dominika
Grenada
Haiti
Honduras
Jamaika
Kanada
Saint Kitts ve Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ve Grenadinler
Trinidad ve Tobago
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Güney Amerika:
Arjantin
Bolivya
Brezilya
Şili
Kolombiya
Ekvador
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela
Vize prosedürleriyle uğraşmadan seyahat etmek isteyenler için bu ülkeler ideal bir seçenek olacaktır. Türkiye Vatandaşlarının rahatlıkla seyahat edebileceği bu ülkeler oldukça geniş olan yelpazesi sayesinde de yüzleri güldürüyor.