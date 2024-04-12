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Kahramanmaraş'ta kahve zincirine taşlı saldırı! Valilikten açıklama

İsrail'e destek verdiği iddiasıyla sık sık protestoların hedefi olan bir kahve zincirinin Kahramanmaraş'taki şubesi kimliği belirsiz 1'i maskeli 3 kişi tarafından taşlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan olmazken, saldırı anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Nisan 2024 21:50, Son Güncelleme : 12 Nisan 2024 21:52
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Kahramanmaraş'ta kahve zincirine taşlı saldırı! Valilikten açıklama

Olay, Şazibey Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin zemin katında bulunan kahve zincirinin şubesinde meydana geldi. Şubeye gelen kimliği belirsiz 3 kişi taşlarla işyerine saldırdı. Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinin camları kırıldı. Kahve zincirinde bulunan müşterilerin büyük korku ve panik yaşadığı olayda saldırıyı gerçekleştiren 1'i maskeli 3 saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı.

Saldırganların kahve zincirini taşladığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler, saldırganların kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

VALİLİK: SALDIRGANLARDAN BİRİNİN 42 SUÇ KAYDI VAR

Kahramanmaraş Valiliği, kahve zinciri şubesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıda pompalı tüfekle de ateş açıldığı belirtilen açıklamada şüphelilerden 1'inin yakalandığı ifade edilerek şöyle denildi:

"12 Nisan2024 günü saat 16.30 sularında Piazza AVM altında faaliyette bulunan Kahramanmaraş Starbucks isimli işyerine pompalı tüfekle ateş açılmış ve taş atılmıştır. Meydana gelen olay ile ilgili yapılan ilk incelemeler sonucunda, saldırganların belirtilen iş yerine ilk önce taş attıkları ardından pompalı tüfekle ateş açtıkları tespit edilmiştir. Olay yerinde 3 adet boş kartuş bulunmuştur. Herhangi bir vatandaşımızın yaralanmadığı olayda işyerinde maddi zarar tespit edilmiştir. Olayın şüphelilerinden 1 şahıs yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yakalanan şahsın; yağma, gasp, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi 42 farklı suç kaydı olduğu anlaşılmıştır."

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