13 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

6- Voleybol Sultanlar Ligi'nin play-off 5-6'ncılık ikinci maçında Kuzeyboru, Galatasaray Daikin'i, 7-8'incilik ikinci maçında ise Nilüfer Belediyespor, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u konuk edecek. (İki maç kazanan takım ligi 5. ve 7. bitirecek)

1- Trendyol Süper Lig'in 32. haftasına Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş-Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü-Gaziantep FK ve Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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