Antalya'da teleferik faciası! Kabin düştü, ölü ve yaralılar var

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğun olan Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde korku dolu anlar yaşandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YARALILAR VAR

Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün (54) hayatını kaybettiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi.

Yaralıların tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığının helikopteriyle yapıldı.

HAVADAKİ KABİNLERDE MAHSUR KALDILAR

Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki kabinlerde çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi için de çalışma yapıldığı ve çevre illerdeki kurtarma ekiplerinden destek istendiği bildirildi.

Kaza bölgesine gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, tüm birimlerin kalan 2 yaralı ve kabinlerdeki vatandaşları kurtarmak için çaba sarf ettiğini söyledi. Antalya Valiliğinin olayın ardından kriz masasını hızla oluşturduğunu belirten Böcek, "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya aradı, Bursa ve Aydın'dan gece görüşlü helikopterlerimiz geliyor. Turizm merkezindeki arkadaşlarımızla elbirliğiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda 25 kabinde 184 vatandaşımız var. İnşallah onları da sağlıklı bir şekilde kurtaracağız. Allah yardımcımız olsun. Tahliyesi ipli sistemlerle ve gece görüşlü helikopterlerle gerçekleşiyor. Teleferiktekilerin tahliyesi hızla devam ediyor, inşallah onları da en yakın zamanda kurtarmaya çalışacağız" dedi.

15 KABİNDEKİ 98 KİŞİ KURTARILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Antalya'da teleferikte mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmalarında devam ettiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Asılı kalan 15 kabindeki 98 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Bölgede 543 personelin çalışmalara devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Bölgeye AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam; 543 arama kurtarma personeli, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç, 6 ambulans ile dron görevlendirilmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı.

MSB ASKERİ UÇAK GÖREVLENDİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçak görevlendirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin Erzurum'dan Antalya'ya ulaştırılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir C-130 tipi uçak görevlendirildi" ifadesine yer verildi.

MUHİTTİN BÖCEK TGRT HABER'E KONUŞTU

TGRT Haber'e açıklamalarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "100'ün üzerinde vatandaşımız hızlı bir şekilde kurtarılmaya çalışılıyor. Bu teleferik işletmesi bizden önceki dönemde, 2017 yılında hizmete açılmış. Her yıl rutin çalışma yapılır. Aynı şirket devam ediyor. Yıl başı itibarıyla ağır bakımları yapıldı" şeklinde konuştu.

BAKAN KOCA: 6 AMBULANS VE 24 KİŞİLİK EKİP ALANDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştır. Kaza sebebiyle 6 ambulans ve 2 UMKE timiyle, toplam 24 kişilik sağlık ekibi görevlendirilmiştir.

Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır, sağlık durumları ciddiyet arz etmemekte. Olay sebebiyle diğer 29 teleferik kabininde mahsur kalan 184 kişiden 30'u uzman ekiplerce kurtarıldı, çalışmalar devam ediyor. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kurtarılan ve kurtarılmayı bekleyen kazazedelere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından olaya dair paylaşım yapan Bakan Yerlikaya ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Antalya Konyaaltı ilçesinde bulunan Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu vagonlardan biri kayalık bölgeye düşmüş; teleferikte bulunun 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştır AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını yürütürken, Sahil Güvenlik helikopterimiz vagonda mahsur kalan 5 kişiyi tahliye etmiş; 2 yaralının da tahliye çalışmaları devam etmektedir.

Gece uçuş kabiliyetine sahip bir Jandarma helikopterimiz ise 25 kabinde bulunan toplam 184 kişinin tahliyesi için saat 20.00'de Aydın'dan bölgeye intikal etmek için havalanmıştır.

Antalya'da çalışmaları koordine etmek üzere Arama Kurtarma Daire Başkanımız 20 kişilik Dağcı ekibiyle birlikte helikopterle bölgeye hareket etmiştir.

Olaya; Antalya İl AFAD, İtfaiye, 112 Sağlık, UMKE, Emniyet ve 2 sahil güvenlik helikopteri ile toplam 110 kişiyle müdahale edilmektedir.

Ayrıca Bursa İl AFAD ve JAK'tan 30 profesyonel Dağcı ekibiyle; Erzurum İl AFAD ve JAK'tan 25 Dağcı ekibinin havayolu ile bölgeye sevki sağlanıyor.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

AFAD: 18 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'daki teleferik kazasında 18 kişinin tahliye edildiğini ve kurtarma çalışmalarının profesyonel ekipler tarafından sürdürüldüğünü bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, teleferik vagonunun havada asılı kaldığı bilgisinin alındığı belirtildi.

Çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanı Okay Memiş ile iki daire başkanının olay yerine ulaştığı belirtilen paylaşımda, "Kurtarma çalışmaları AFAD, itfaiye, 112 Sağlık, UMKE, emniyet, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve STK ekiplerimizden, 150 personel, 2 Sahil Güvenlik helikopteri ile aralıksız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Çalışmalara destek vermek üzere Ankara, Erzurum, Bursa ve Afyon'dan 80 profesyonel dağcı ekibi, 4 helikopter ve 1 askeri kargo uçağının bölgeye görevlendirildiği belirtilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"18 vatandaşımız tahliye edilmiş olup kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz."

"CUMHURBAŞKANIMIZ TÜM GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucunda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kaza sonrası mahsur kalan 184 vatandaşımızın tahliyesi için İçişleri Bakanlığımız yoğun bir çalışma yürütmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve Valiliğimizden anlık bilgi almaktadır. Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılacak, kaza tüm yönleriyle araştırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların, yaşanan bu elim hadise ile ilgili sosyal medyada ortaya atılabilecek dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri gerektiğini belirten Altun, gelişmeleri resmi kanallardan takip etmelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Antalya Konyaaltı'nda teleferik faciasında yaşamını yitiren yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Antalya Konyaaltı'nda teleferik faciasında yaşamını yitiren yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcılarımız Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte 10 milletvekilimizden oluşan heyetimiz bölgeye hareket ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve yetkililerle temas halindeyiz, kazayı detaylarıyla araştıracağız. Kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra kamuoyunu detaylı biçimde bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.