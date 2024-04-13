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Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı! Sıcaklıklar artıyor, kuvvetli sağanak geliyor

'Hafta sonu hava nasıl olacak' sorusunun cevabını veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beş bölgeyi işaret ederek sağanak uyarısında bulundu. Marmara, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağmur beklenirken, sıcaklıklar da mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 08:53, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 08:42
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Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı! Sıcaklıklar artıyor, kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji 13 Nisan 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, Ramazan Bayramı tatilinin son günlerinde hava nasıl olacak belli oldu. Beş bölgede bulunan bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı yapılırken, sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İşte günün hava durumu tahminleri...

13 NİSAN 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Adıyaman ve Gaziantep'in batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

BOLU °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

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