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Emniyet şeridini kullanan araçlara rekor ceza

Anadolu Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu yaşanırken, yoğunluktan kaçıp emniyet şeridine girdiği tespit edilen 87 araca 6 bin 440'ar liradan toplam 560 bin 280 lira ceza kesildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 09:45, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 09:17
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Emniyet şeridini kullanan araçlara rekor ceza

Ramazan Bayramı tatilini erkenden bitiren tatilciler dönüş yoluna geçti.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde yoğunluk her geçen dakika artışa geçti. Bazı bölgelerde maddi hasarlı kazalar oluşunca trafik durma noktasına geldi.

Saatte 10 kilometre hıza düşen yolda yoğunluktan kaçmak isteyen bazı sürücüler emniyet şeridine girdi. İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Büro Amirliği ekipleri ve Bölge Trafik ekipleri ise emniyet şeridine giren araçları belirledi.

Yapılan kontrollerde emniyet şeridine girdiği tespit edilen 87 araca 6 bin 440'ar liradan toplam 560 bin 280 lira ceza kesildi.

Ekipler emniyet şeridi ihlallerini takibini sürdürüyor.

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