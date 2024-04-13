Tel Aviv-Tahran hattında gerilim yükseliyor: ABD basınından 48 saat iddiası

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise İsrail'in diplomatik dokunulmazlığı ihlal ettiğini belirtti... "Meşru savunma bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya geldi.

ABC News da, İran'ın muhtemel İsrail saldırısı için yüzden fazla füze hazırladığını aktardı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de, İran'dan gelebilecek potansiyel tehdidin inandırıcı olduğunu söyledi.

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