Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 10:40, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 10:27
Mehmet Can Gizlice (22) idaresindeki 01 AZU 96 plakalı otomobil, Fethiye-Kaş kara yolu Eşen mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, otomobildeki Ali Rıza Kayar'ın (24) kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Gizlice ile Hasan Göksel (24) hastaneye kaldırıldı.