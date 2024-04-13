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Baba mesleğini yapanların sayısı artıyor

Türkiye'de baba mesleğini sürdürenlerin oranı, 2019-2023 döneminde 9 meslek grubunun 8'inde artış gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 11:49, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 11:43
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Baba mesleğini yapanların sayısı artıyor

Türkiye İstatistik Kurumunun "Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı" adlı özel konulu modül çalışmasına göre, "Tüm Meslekler Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması"nda "iktisaden faal olmayanlar" dışında 9 meslek grubu bulunuyor.

Söz konusu çalışma, 25-59 yaş grubunda olanların 14 yaşında iken babalarının hangi mesleği yaptığını ve ilgili dönemde bu kişiler arasında baba mesleğini devam ettirenlerin oranındaki değişimi ölçmek amacıyla hazırlandı.

Çalışmaya göre, söz konusu 9 meslek grubunun 8'inde kendisi 14 yaşındayken babasının yaptığı mesleği devam ettirenlerin oranı artış gösterdi.

Bu kapsamda en hızlı artış, profesyonel meslek gruplarında görüldü. Bu kategoride babasıyla aynı işi yapanların oranı 2019'da yüzde 26 iken 8,6 puanlık artışla 2023 itibarıyla yüzde 34,6'ya yükseldi.

Söz konusu dönemde, kendisi 14 yaşındayken hizmet ve satış elemanı olarak çalışan babasının mesleğini devam ettirenlerin oranı yüzde 15,6'dan yüzde 17,1'e, babası gibi sanatkar ve ilgili işlerde çalışanların oranı yüzde 11,1'den yüzde 12'ye çıktı.

Tesis ve makine operatörleri ve montajcılıkta baba mesleğini sürdürenlerin oranı 2019-2023 döneminde yüzde 9,1'den yüzde 11,9'a ulaştı. Kendisi 14 yaşındayken babası teknisyen, tekniker ve yardımcı profesyonel meslek mensubu olan kişilerden şu an aynı mesleği yapanların oranı yüzde 8,4'ten yüzde 10,9'a yükseldi.

Babası gibi yönetici olanların oranı da bu dönemde yüzde 10,1'den yüzde 10,4'e çıktı.

Nitelik gerektirmeyen işler

Kendisi 14 yaşında iken babası nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlardan aynı kategorideki işlerde çalışanların oranı bu dönemde yüzde 9,6'dan yüzde 10,3'e çıktı.

Baba mesleği büro ve müşteri hizmetleri olanlardan aynı mesleği yapanların oranı da yüzde 6,9'dan yüzde 7,2'ye ulaştı.

Öte yandan, babaları gibi nitelikli tarım ormancılık ve su ürünlerinde çalışanların oranı bu dönemde yüzde 17,2'den yüzde 14,4'e geriledi. İktisaden faal olmayanların oranı ise yüzde 45,2'den yüzde 43,4'e düştü.

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