Balıkçılar av yasağı öncesi sezondaki son ağlarını göle bırakıyor

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
İŞKUR'un araştırmasında en fazla eleman aranan 10 meslek belirlendi
İŞKUR'un araştırmasında en fazla eleman aranan 10 meslek belirlendi
Yargıtay'dan 16 milyon emekliyi ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan 16 milyon emekliyi ilgilendiren emsal karar
Bayram tatilinin 7 gününde yollarda 55 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin 7 gününde yollarda 55 kişi hayatını kaybetti
Depremzede öğrencinin öğrenim kredisi bursa dönüştürüldü
Depremzede öğrencinin öğrenim kredisi bursa dönüştürüldü
Evlenmenin bedeli 1 milyon TL
Evlenmenin bedeli 1 milyon TL
Maliye 'IBAN'a ceza yazmaya hazırlanıyor
Maliye 'IBAN'a ceza yazmaya hazırlanıyor
Altında tarihi zirveler!
Altında tarihi zirveler!
Hatır reçetesi yazan doktora üç yıl hapis
Hatır reçetesi yazan doktora üç yıl hapis
Yeni araç alanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Yeni araç alanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor: Kredi çekerken bunlara dikkat
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor: Kredi çekerken bunlara dikkat
AK Parti fabrika ayarlarına dönecek! 'Hataları tamir etme' sürecine giriliyor
AK Parti fabrika ayarlarına dönecek! 'Hataları tamir etme' sürecine giriliyor
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya'dan Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama
YSK 21 seçim bölgesi için yapılan 22 itirazı karara bağladı
YSK 21 seçim bölgesi için yapılan 22 itirazı karara bağladı
İstanbul'da insan seli: İğne atsan yere düşmez
İstanbul'da insan seli: İğne atsan yere düşmez
Tatilin başladığı günden bu yana 10 bin 456 kaza ihbarı
Tatilin başladığı günden bu yana 10 bin 456 kaza ihbarı
Emeklilere 41,3 milyar lira ikramiye ödendi
Emeklilere 41,3 milyar lira ikramiye ödendi
Naci Görür'den Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Naci Görür'den Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Tatilden dönecek sürücülere uyarı
Tatilden dönecek sürücülere uyarı
Yeni müfredat bu ay açıklanacak
Yeni müfredat bu ay açıklanacak
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı hakem kararı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı hakem kararı
Türkiye'de 1.6 çalışana 1 emekli düşüyor
Türkiye'de 1.6 çalışana 1 emekli düşüyor
Bayram tatilinin 6 gününde yollarda 48 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin 6 gününde yollarda 48 kişi hayatını kaybetti
Ücretsiz doğalgazda geri sayım başladı: Vatandaşa katkısı ne kadar oldu?
Ücretsiz doğalgazda geri sayım başladı: Vatandaşa katkısı ne kadar oldu?
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Lisede blok ders yapmayın tavsiyesi: Öğrenmeyi zorlaştırıyor
Lisede blok ders yapmayın tavsiyesi: Öğrenmeyi zorlaştırıyor
ATM'lerde yeni dönem bayram sonrası başlıyor!
ATM'lerde yeni dönem bayram sonrası başlıyor!
Altın fiyatlarında gram ve ons tüm zamanların rekorunu kırdı
Altın fiyatlarında gram ve ons tüm zamanların rekorunu kırdı
Fahiş fiyata kapatma geliyor
Fahiş fiyata kapatma geliyor
Ortak operasyon için yol haritası şekilleniyor
Ortak operasyon için yol haritası şekilleniyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Balıkçılar av yasağı öncesi sezondaki son ağlarını göle bırakıyor

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefali için 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi balıkçılar bu av sezonundaki son ağlarını göle bırakıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 12:38, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 12:36
Yazdır
Balıkçılar av yasağı öncesi sezondaki son ağlarını göle bırakıyor

Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçelerde binlerce insanın geçim kaynağı olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç ediyor.

Kentin en önemli değerlerinden biri olan balıkların neslinin korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayacak avlanma yasağı öncesi bu av sezonundaki son ağlarını göle bırakan balıkçılar, avladıkları balıkları hem kentte satıyor hem de birçok şehre gönderiyor.

Balıkçılar, av yasağında kıyıya çektikleri teknelerinin ve ağlarının bakımını yaparken, 15 Temmuz'da yeniden "vira bismillah" diyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de tekneleri denetleyerek yasağa uyulması konusunda balıkçıları uyarıyor.

Kente gelen binlerce yerli ve yabancı turist, balıkların nesillerini sürdürebilmek için verdiği mücadelede ortaya çıkan eşsiz manzaraya tanıklık ediyor.

"Denetimler yaparak kaçak avcılarını önüne geçeceğiz"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir, 15 bin kişinin geçim kaynağı olan inci kefalinin bölgenin en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

İnci kefalinin dünyada sadece Van Gölü'nde yaşadığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Endemik bir tür olan inci kefali, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında Van Gölü'nün tuzlu suyundan çıkarak tatlı sulara göç ediyor. Balıklar bu dönemde kaçak avcıların hedefi haline geliyor. İlimiz ekonomisine, turizmine katkı sağlayan ve binlerce insanın geçim kaynağı olan inci kefali balığını av yasağı döneminde korumaya çalışıyoruz. Kolluk kuvvetleri ile sahada denetimler yaparak kaçak avcılığın önüne geçeceğiz. Av yasağı süresince inci kefalinin avlanılmaması, satılmaması ve satın alınmaması gerekiyor. Herkesin bu süreçte inci kefaline sahip çıkmasını istiyoruz."

"Güzel bir sezon yaşadık"

Van Gölü'nde 20 yıldır balıkçılık yapan Necmettin Akdeniz ise bereketli bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Yasak öncesi son ağları göle bıraktıklarını anlatan Akdeniz, "Balıklarımızı il dışına gönderiyoruz. Bu yıl balık fazlaydı ve güzel bir sezon yaşadık. Artık yasak dönemine giriyoruz. Üç aylık yasak döneminden sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Balığın neslini korumak için av yasağı süresince balığın avlanılmasına karşı çıkmak gerekiyor. Bu konuda herkesin duyarlı olması lazım." diye konuştu.

Akdeniz, yasak döneminde teknelerinin ve ağlarının bakımını yapacaklarını dile getirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber