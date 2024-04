Bakan Uraloğlu: 10 yılda 330 bin siber saldırı engellendi

Bakan Uraloğlu, USOM siber güvenlik istatistiklerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren USOM'un ülke genelinde siber güvenlik anlayışını geliştirmek, siber tehditleri önlemek amacıyla faaliyetler yürüttüğünü söyleyerek, siber olaylara müdahalede ulusal güvenlik ve koordinasyonun sağlanması amacıyla önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.

'7 BİN 750 UZMAN ÜLKEMİZİN SİBER SAHASINI KORUYOR'

Kritik sektörlerde Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) ile kurumlar bünyesinde ise kurumsal SOME'ler kurularak teknik seviyede ulusal siber güvenliğe yönelik organizasyonun şekillendiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin maruz kaldığı oltalama saldırıları e-posta, internet tarayıcılarındaki aramalar, sosyal medyada paylaşımları, kısa mesaj, telefon aramaları ile yapılmaktadır. 2024 yılı mart ayı sonu itibarıyla, USOM koordinasyonunda görev yapan 14 adet sektörel SOME ve 2 bin 268 adet kurumsal SOME ile buralarda görev yapan 7 bin 750 siber güvenlik uzmanı ülkemizin siber sahasının korunmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmektedir" dedi.

'2024'TE 37 BİN ZARARLI BAĞLANTI ENGELLENDİ'

Sürdürülen çalışmalar ile Türkiye'deki kritik kurum ve kuruluşların tehditler ve zaafiyetlere karşı uyarılarak ilgililerce gerekli önlemlerin alınmasının amaçlandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "USOM, kurulduğu 2014 yılından bu yana toplamda 330 binin üzerinde zararlı yazılım ve siber saldırı bağlantısı tespit etti ve bu bağlantılara erişimi engelledi. Her geçen yıl giderek artan oltalama saldırıları sayısı 2022 yılında 72 bin 209 iken 2023 yılında 105 binin üzerine çıktı. USOM tarafından 2024 yılı ilk 3 ayında ise 37 bin 600'e yakın saldırı tespit edilip erişim engeli getirildi. Ancak siber güvenlik açısından burası yeter, burası tamam deme lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ayrıca, saldırganların kullandıkları yeni yöntem ve saldırıların yakından takip edildiğini belirtti.