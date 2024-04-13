İstanbul'da eski boksör dehşeti: Öldürüp mezarlığa bıraktı

İstanbul'da eski boksör arkadaşını döverek öldürüp, cesedini mezarlığa bıraktı.

Olay, 11 Nisan Perşembe günü saat 02.00 sıralarında Doğu Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Engin Karanlık, birlikte yaşadığı Selda Uzan ve İkrami Güler'le birlikte alkol almak için eve geldiler.

Bir süre evde oturduktan sonra Engin Karanlık lavaboya gitti.

İddiaya göre, lavobadayken Güler'in Selda Uzan'a sarkıntılık yaptığını duyduduğunu öne süren Karanlık, Güler'i konuşmak için kapıya davet etti.

Burada ikili arasında yaşanan tartışma sonrasında Engin Karanlık, İkrami Güler'i yumrukla saldırdı.

Güler aldığı darbeler sonucu yere yığıldı.

Bir süre sonra yerde hareketsiz yatan Güler'i, Engin Karanlık, Uzan'la birlikte evlerinin yakınında olan mezarlığa bırakıp kaçtı.

ÇEVREDEKİLER POLİSİ ARADI

Sabah saatlerinde mezarlıkta hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler polise ihbarda bulundu.

Mezarlığa gelen sağlık ekipleri, İkrami Güler'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

CİNAYETTEN SONRA EVDE YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli Engin Karanlık evinde yakalandı.

Karanlık, Selda Uzun ile birlikte gözaltına alındı.