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PKK propagandası yaban İBB çalışanına gözaltı kararı

Baykar'a "İsrail'e jet yakıtı satmışlar" iftirası ile gündem olan ve PKK propagandası yaptığı tespit edilen İBB'ye bağlı İPA çalışanı Evren Barış Yavuz gözaltına alındı. Savcılık, Yavuz'un "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısı hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 13:39, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 13:41
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PKK propagandası yaban İBB çalışanına gözaltı kararı

Türkiye'nin milli ve özgün SİHA'larını geliştiren Baykar'a yönelik "İsrail'in jet yakıtının Türkiye'den gönderildiği" iftirasını yayan Evren Barış Yavuz, "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısı sebebiyle savcılığın talimatı sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

"ALEVİLERİN NEDEN BİR PKK'SI OLMALIYDI" YAZISI SAVCILIĞI HAREKETE GEÇİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir internet sitesinde yer alan ve Ekrem İmamoğlu'na bağlı İBB İPA'da görevli olduğu ortaya çıkan Yavuz'un "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısında suç olabilecek söz ve beyanlara yer verildiğini belirtti.

Bunun üzerine Yavuz ile yazıyı yayınlayanlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturma kapsamında söz konusu yazıyı kaleme aldığı belirtilen Evren Barış Yavuz hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın talimatı doğrultusunda Yavuz'u gözaltına aldı.

Soruşturma, Yavuz ve yazıyı yayınlayanlar hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yürütülüyor.

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