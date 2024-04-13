Kavga ihbarına giden motosikletli polis ekibi kaza yaptı
İstanbul Avcılar'da kavga ihbarına giden motosikletli polis ekibi kaza yaptı. Kazada 1 polis memuru yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 15:18, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 15:09
Avcılar'da sokakta oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Ailelerin de dahil olmasıyla kavga büyüdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin kullandığı motosiklet sokağa girdiği sırada kayarak yan yattı.
Kazada 1 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memuruna müdahale etti.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.