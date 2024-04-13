Fenerbahçe, Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında açıklama yaptı
Fenerbahçe Kulübü: "Jayden Oosterwolde, yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 15:25, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 15:26
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Yunanistan ekibi Olympiakos ile oynanan çeyrek final ilk maçında sakatlık geçiren Jayden Oosterwolde'nin durumu hakkında açıklama yaptı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde, yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.