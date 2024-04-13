Drone denetiminde toprağa gömülmüş 18 kilo uyuşturucu yakalandı

Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesinde 6 Mart saat 17.00 sıralarında ormanlık alanda gerçekleştirilen drone denetiminde ağaçlık alandaki zemin üzerinde doğal olmayan bir kabarıklık belirlendi. Kabarık alanda yapılan incelemede vakumlanmış şeffaf poşetler içerisinde toplam 18 kilo 265 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmaların devamında belirlenen noktada şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Uyuşturucunun gömüldüğü noktaya gelen bir şüpheli gözaltına alındı.

YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli M.Ç.'nin benzer ve farklı suçlardan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi. Şüphelinin üst aramasında ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 13 bin 500 lira nakit para ve 1 adet şeffaf poşet ele geçirildi. 7 Mart'ta adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.