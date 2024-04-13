Gaziantep'te otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 15:36, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 15:36
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 27 AOP 334 plakalı otomobil, Esenyurt Mahallesi mevkisinde dere yatağına devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki A.E.Y, A.C.Y. ve B.Y. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.