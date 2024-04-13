Konyaspor 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi
Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'yı Ndao ve Guilherme'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 15:55, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 15:41
Trendyol Süper Lig'de Konyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
Yeşil-beyazlılarda karşılaşmanın 21. dakikasında sahneye çıkan Alessane Ndao skoru 1-0'a getirdi. Konuk ekip 90+8. dakikada Guilherme'nin attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Konyaspor puanını 36'ya çıkartarak 14. sıraya yükselirken, Kasımpaşa ise 46 puanla maç fazlasıyla 5. sırada yer aldı.
GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ
Omerovic'in öğrencileri Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.