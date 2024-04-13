Otogarda bayram dönüşü hareketliliği

Ramazan Bayramı tatili için şehir dışına çıkanlar İstanbul'a dönmeye başladı.

İstanbul'dan memleketlerine dönmek isteyenler ise Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.



Otogarda sabah saatlerinde başlayan hareketlilik devam ediyor.

İstanbul'dan Gaziantep'e dönmek üzere ailesiyle otobüs bekleyen Ece Mete, bayramda anneannesini ziyaret ettiklerini belirterek "Gezdik. Seviyorum İstanbul'u, güzel yer." dedi.

Şanlıurfa Siverek'teki ailesini bayram ziyaretinden dönen Yusuf Öztemelli ise "Bu hafta vize sınavları var diye bayram tatilinde ailemi görmeye gittim. Aşırı derecede yoğun bir trafik var, 24 saatlik bir yoldan geldim. Yurduma gidip uyumak istiyorum." diye konuştu.