Ford 40 binden fazla otomobilini geri çağırıyor

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Evren Barış Yavuz tutuklandı
Evren Barış Yavuz tutuklandı
Tatilciler dönüyor; 12 saatte 10 bin araç çıkış yaptı
Tatilciler dönüyor; 12 saatte 10 bin araç çıkış yaptı
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Kütahya kararı
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Kütahya kararı
Antalya'daki teleferik kazasında 13 gözaltı kararı
Antalya'daki teleferik kazasında 13 gözaltı kararı
Esenyurt'ta ATM'de sahte para iddiası
Esenyurt'ta ATM'de sahte para iddiası
Teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarıldı
Teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarıldı
Otogarda bayram dönüşü hareketliliği
Otogarda bayram dönüşü hareketliliği
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden teleferik kazasıyla ilgili açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden teleferik kazasıyla ilgili açıklama
Uzmanlardan sürücülere bayram dönüş yolunda uyarılar
Uzmanlardan sürücülere bayram dönüş yolunda uyarılar
Erdoğan, Papa Fransuva'ya Filistin mektubu gönderdi
Erdoğan, Papa Fransuva'ya Filistin mektubu gönderdi
İŞKUR'un araştırmasında en fazla eleman aranan 10 meslek belirlendi
İŞKUR'un araştırmasında en fazla eleman aranan 10 meslek belirlendi
Yargıtay'dan 16 milyon emekliyi ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan 16 milyon emekliyi ilgilendiren emsal karar
Bayram tatilinin 7 gününde yollarda 55 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin 7 gününde yollarda 55 kişi hayatını kaybetti
Depremzede öğrencinin öğrenim kredisi bursa dönüştürüldü
Depremzede öğrencinin öğrenim kredisi bursa dönüştürüldü
Evlenmenin bedeli 1 milyon TL
Evlenmenin bedeli 1 milyon TL
Maliye 'IBAN'a ceza yazmaya hazırlanıyor
Maliye 'IBAN'a ceza yazmaya hazırlanıyor
Altında tarihi zirveler!
Altında tarihi zirveler!
Hatır reçetesi yazan doktora üç yıl hapis
Hatır reçetesi yazan doktora üç yıl hapis
Yeni araç alanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Yeni araç alanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor: Kredi çekerken bunlara dikkat
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor: Kredi çekerken bunlara dikkat
AK Parti fabrika ayarlarına dönecek! 'Hataları tamir etme' sürecine giriliyor
AK Parti fabrika ayarlarına dönecek! 'Hataları tamir etme' sürecine giriliyor
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya'dan Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama
YSK 21 seçim bölgesi için yapılan 22 itirazı karara bağladı
YSK 21 seçim bölgesi için yapılan 22 itirazı karara bağladı
İstanbul'da insan seli: İğne atsan yere düşmez
İstanbul'da insan seli: İğne atsan yere düşmez
Tatilin başladığı günden bu yana 10 bin 456 kaza ihbarı
Tatilin başladığı günden bu yana 10 bin 456 kaza ihbarı
Emeklilere 41,3 milyar lira ikramiye ödendi
Emeklilere 41,3 milyar lira ikramiye ödendi
Naci Görür'den Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Naci Görür'den Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Tatilden dönecek sürücülere uyarı
Tatilden dönecek sürücülere uyarı
Yeni müfredat bu ay açıklanacak
Yeni müfredat bu ay açıklanacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ford 40 binden fazla otomobilini geri çağırıyor

ABD'li otomotiv üreticisi Ford, 40 binden fazla otomobilini geri çağırıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ford hakkında bir soruşturma başlatıldığını ve şirketin sattığı toplam 42 bin otomobilin yangın riski nedeniyle geri çağırma operasyonuna dahil edildiğini bildirdi

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 16:30, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 16:04
Yazdır
Ford 40 binden fazla otomobilini geri çağırıyor

ABD'li otomotiv üreticisi Ford'a kendi ülkesinde soruşturma açıldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Cuma günü yaptığı açıklamada, Ford hakkında bir soruşturma başlattığını ve otomobilin motorunda yangına yol açabilecek bir yakıt sızıntısı endişesi nedeniyle 42 binden fazla SUV modelin geri çağrılmasını başlattığını söyledi.

Otomobil güvenliği düzenleme kurumu, Ford'un 2022-2023 model yılı Bronco Sport ve 1.5L motorlu 2022 Ford Escape SUV'lar için önerdiği geri çağırma çözümünün yeterliliğini ve güvenlik sonuçlarını gözden geçirdiğini açıkladı.

Ford, yakıt enjektörünü çatlatabilecek ve yakıt sızdırabilecek, bu da kaput altında yangına neden olabilecek yeni bir yakıt enjektörünü geri çağıracağını bildirdi.

Ford, bir motor kontrol yazılımı güncellemesi ve bir tahliye kurulumu üzerinde çalışırken, çatlak yakıt enjektörünü değiştirmenin ise riskli olduğunu bildiriyor.

Şirketten yapılan açıklamada, 1.5L Escape ve Bronco Sport araçlarında beş adet kaporta altı yangından haberdar olunduğu ancak konuyla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma raporunun bulunmadığı kaydedildi.

NHTSA, Ford'un 2022 yılında yaklaşık 522 bin adet 2020-2023 Ford Escape ve 2021-2023 Ford Bronco Sport'u aynı sorun nedeniyle aynı çözümle geri çağırıldığını belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber