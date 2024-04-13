Anne, ayaklarını çapa makinesine kaptıran oğlunu kurtarırken kolundan yaralandı

Olay, saat 13.30 sıralarında Susuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlayı çapa makinesiyle süren Muhammed Yıldırım, dalgınlık sonucu her iki ayağını çapa makinesine kaptırdı.

Yıldırım'ın yardımına koşan annesi Emine Yıldırım da oğlunu kurtarmak isterken kolunu çapa makinesine kaptırdı.

Anne ve oğlunun yaralandığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve oğlu Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.