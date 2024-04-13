Yiğit Bulut: 'Ekrem İmamoğlu, 'Milli Güvenlik sorunudur, Not alın!'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu için, 'Milli Güvenlik sorunudur, medya bu tezimin içini doldurmayı başaracaktır. Not alın!' dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 16:35, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Ekrem İmamoğlu için, 'Milli Güvenlik sorunudur, medya bu tezimin içini doldurmayı başaracaktır. Not alın!' dedi.
Yiğit Bulut'un açıklaması şu şekilde:
"Sizinle bir cümle paylaşacağım, not edin, tartışacağız, göreceğiz; Ekrem İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti için BİR MİLLİ GÜVENLİK sorunudur! Medyamız gerçek analiz kabiliyetine ulaşınca bu tezin içini doldurmayı başaracaktır umarım! NOT ALIN!"