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Sümela Manastırı'nı Ramazan Bayramı'nda 10 bin 564 kişi gezdi

Türkiye'nin inanç turizmi merkezlerinden tarihi Sümela Manastırı'nı Ramazan Bayramı boyunca 10 bin 564 kişi ziyaret etti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, manastırı bayramın birinci günü 3 bin 476, ikinci günü 3 bin 573, üçüncü günü ise 3 bin 515 olmak üzere 10 bin 564 yerli ve yabancı turist gezdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 16:59, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 16:46
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Sümela Manastırı'nı Ramazan Bayramı'nda 10 bin 564 kişi gezdi

TRABZON (AA) - Türkiye'nin inanç turizmi merkezlerinden tarihi Sümela Manastırı'nı Ramazan Bayramı boyunca 10 bin 564 kişi ziyaret etti.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağ'ın Altındere Vadisi'nde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen manastır, bayramda da kültür ve doğa tutkunlarının uğrak noktası oldu.

Halk arasında "Meryem Ana" adıyla da bilinen Sümela Manastırı'na ulaşımı sağlayan patika yolda ve gişede uzun kuyruklar oluştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, manastırı bayramın birinci günü 3 bin 476, ikinci günü 3 bin 573, üçüncü günü ise 3 bin 515 olmak üzere 10 bin 564 yerli ve yabancı turist gezdi.

Erzurum'dan tatil için Trabzon'a geldiğini belirten İngilizce öğretmeni Şule Keskin, AA muhabirine, Sümela Manastırı'nı çok beğendiğini söyledi.

Keskin, manastırı 2003'te ziyaret ettiğini dile getirerek, "Şimdi de çocuklarımı getirdim. 20 yıldır bayağı değişmiş, o çok hoşumuza gitti. İlk geldiğimiz yıl yürümekte ve çıkmakta zorlanmıştık. Ama şimdi daha rahat, güzel şeyler yapılmış, hem güvenlik açısından hem de çocuklar açısından gayet güzel." dedi.

Ziyaretçi yoğunluğunun da fazla olduğunu belirten Keskin, "Dün daha yoğunmuş, bugün daha sakin olduğu söylendi ama yine de çok yoğun ve gayet de güzel. Herkesin gelmesini, ziyaret etmesini isteriz." diye konuştu.

İstanbul'dan bölgeye gezmeye gelen Recep Çakır ise Sümela Manastırı'nın tarihi dokusu açısından herkesin gelip görmesi gereken bir yer olduğunu söyledi.

Bayram yoğunluğunda dünyanın her yerinden gelenlerle birlikte ziyareti gerçekleştirmenin de ayrıca güzel olduğunu vurgulayan Çakır, "Tüm dünyadan herkesin görmesi gereken bir yer." ifadesini kullandı.

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