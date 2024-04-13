Siirt'te yağış sonrası yol çöktü

Merkeze bağlı köy yolunun istinat duvarı, kentte etkili olan yağışların ardından dün gece yıkıldı.

Yolda çökme meydana geldi. İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, geçici olarak araç trafiğine kapatılan yolda, ekipler tarafından onarım çalışması başlattı.