Alkollü taksici polisten kaçarken iki duvar arasına sıkıştı

Ankara'da alkollü taksi sürücüsü polisten kaçarken aracıyla iki duvar arasına sıkıştı.

Olay, saat 03.30 sıralarında, Etimesgut ilçesi Altay Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin dur ihtarına uymayan taksi şoförü Y.K., 06 T 3940 plakalı otomobille kaçtı.

Y.K. bir süre kaçtıktan sonra izini kaybettirmek için Ayaş-Ankara Yolu'nda bir marketin otoparkına girdi.



Polislerin takipte olduğunu görünce tekrar dışarı çıkmaya çalışan sürücünün aracı market duvarı ile yanındaki apartmanın bahçe duvarı arasında sıkıştı.

Sürücü Y.K., polis ekipleri tarafından aracın yan camından dışarı çıkarılıp yakalandı.

Olay anı, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, alkollü olduğu belirlenen Y.K'nin ehliyetine el koyuldu. Araç ise bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı.