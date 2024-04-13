Yüksek Seçim Kurulu'ndan Kütahya kararı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kütahya'daki seçimler için yaptığı itirazı karara bağladı. Kurul, itirazı reddetti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlere ilişkin itirazlara ilişkin mesaisini sürdürüyor.
Kurul bugün 22 itirazı ele aldı.
İtirazlar arasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kütahya Belediye başkanlığı için yapılan başvuru da yer aldı.
YSK, itirazların tamamını reddetti.
Kütahya'daki seçimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Eyüp Kahveci yüzde 29,69 oy oranıyla ilk sırada tamamlamıştı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) adayı Alim Işık yüzde 29,25 oyla ikinci sırada tamamlamıştı.Kütahya Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 Kütahya Yerel Seçim Sonuçları
YSK'nin ret kararı verdiği başvurular şöyle:
Yozgat - Yeniköy
Isparta - Senirkent
Adıyaman - Besni
Batman - Sason
Batman - Gercüş
Erzincan - Refahiye
Balıkesir - Manyas
Balıkesir - İvrindi
Diyarbakır - Kayapınar
Mardin - Ömerli
Karaman - Ayrancı
Kahramanmaraş - Onikişubat
Hakkari - Şemdinli
Bayburt - Aydıntepe
Bitlis - Güroymak
Ordu - Akkuş
Ordu - Kabadüz
Iğdır - Tuzluca
Yozgat - Kadışehri
Kütahya - Emet