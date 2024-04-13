Zihinsel engelli kişi babasını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, zihinsel engelli kişi babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Koruyaka köyünde zihinsel engelli K.Y. (43) ile babası S.Y. (79) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y, babasını göğüs ve karın bölgesinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan S.Y. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli K.Y'yi gözaltına aldı.