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Tatilciler dönüyor; 12 saatte 10 bin araç çıkış yaptı

Muğla'nın dünya ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, trafik yoğunluğuna takılmak istemeyen bazı tatilciler, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitimine bir gün kala kentten ayrılmaya başladı. Bodrum'dan son 12 saat içinde yaklaşık 10 bin aracın çıkış yaptığı bildirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 18:15, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 18:21
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Tatilciler dönüyor; 12 saatte 10 bin araç çıkış yaptı

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da bayram tatilini geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Son gün yoğunluğuna kalmak istemeyen bazı tatilciler, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren dönüşe geçti.

Bu kapsamda özellikle Gümbet Kavşağı Milas istikametinde trafik yoğunluğu gözlendi. Polis ekipleri trafiği daha akıcı ve sağlıklı hale getirebilmek adına kontrollü geçiş sağladı.

Öte yandan, Bodrum'dan son 12 saat içinde yaklaşık 10 bin aracın çıkış yaptığı bildirildi. Yarın akşam saatlerinden itibaren tatilcilerin dönüş yolculuğunda yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Ülke genelinde uygulanan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitimine 1 gün kala Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru trafik yoğunlaştı. Tatillerini Saros Körfezi kıyısında ve Çanakkale tarafında geçirenler, İstanbul'a dönmeye başladı.

İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinin Yenice Kavşağı'nda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, önemli noktalarda tedbir alıp trafik akışını sağladı.


BURDUR'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Tatilin son gününü beklemeden eve dönmek için yola çıkanlar, Burdur- Ankara D-650 karayolunda araç yoğunluğu oluşturdu. Kavşak ve trafik ışıklarında uzun araç kuyrukları meydana geldi. Trafik ekipleri kavşaklarda önlem aldı. Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan ekipler de sürücüleri emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uymaları konusunda uyardı.


ZONGULDAK'TA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Ramazan Bayramı'nın ardından Zonguldak'a dönmek isteyen sürücüler yoğunluk oluşturdu. Düzce-Zonguldak yolunun Alaplı kesiminde yoğunluk sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Karayolları ekiplerinin yanı sıra Alaplı ve Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yolda ulaşımın aksamaması için kontrollerini aralıksız sürdürüyor.


KAPADOKYA'DA YOĞUNLUK BAŞLADI

Bayram tatili nedeniyle tatilini Kapadokya bölgesinde geçirmek isteyen yerli turistlerin tercih ettiği Kapadokya bölgesinde doluluk oranı yüzde yüzü buldu. 9 günlük bayram tatilinin sonuna yaklaşılması ile birlikte dönüş yoluna çıkan tatilciler bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu.

Nevşehir - Ürgüp karayolunda zaman zaman durma noktasına gelen trafik dron ile görüntülendi. Yer yer 5 kilometreyi bulan trafik yoğunluğu bayram süresince de devam etti.

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