Ankaragücü Gaziantep'i 3 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü, Gaziantep'i 3-1 mağlup etti.

Konuk ekip Jevtovic'in 7. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerde 31. dakikada Efkan Bekiroğlu skora denge sağlarken, 65. dakikada Ali Sowe skoru 2-1'e getirdi.

Ankaragücü'nde Efkan 68. dakikada yeniden sahneye çıkarak maç sonucunu da belirlemiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 37'ye çıkartarak 12. sıraya yükseldi. Gaziantep ise 31 puanla 17. sırada yer aldı.

MAĞLUBİYET SERİSİ 3 MAÇA ÇIKTI

Selçuk İnan'ın göreve getirildiği Gaziantep, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçtan da mağlup ayrıldı.

SÜPER LİG'İN İLK YABANCI VAR HAKEMİ

İspanyol hakem Mario Melero Lopez, VAR hakemi olarak görev yaptı. Lopez, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı VAR hakemi oldu.

Trendyol Süper Lig tarihinde ilk kez VAR'da yabancı bir hakem görev yaptı.