Babasının kasap dükkanında elini kıyma makinesine kaptırdı

Parmakları ve bileği zarar gören Süleyman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eli bilek hizasına kadar makineye sıkışan gencin feryatları üzerine babası Fethi İ., 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sürerken, baba Fethi İ. fenalık geçirdi. Süleyman'ın eli, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla makineden çıkarıldı.

Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı üzerindeki kasap dükkanında babasına yardım eden Süleyman İ., bir anlık dikkatsizliği sonucu sağ elini kıyma makinesine kaptırdı.

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