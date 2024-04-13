Müşterileriyle ücret tartışması yapan taksiciye para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih'te taksilere yönelik denetim yapıldı.

Yapılan denetimde, Mustafa Paşa Sokak üzerinde, Taksici Ö.E. ile yolcuların ücret konusunda tartıştıkları tespit edlidi.

Hakkında işlem başlatılan Ö.E.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan 'Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak' maddesi uyarınca 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan Ö.E.'nin çalışma ruhsatı 10 gün süre ile geçici olarak iptal edilerek taksi trafikten men edildi.