Adıyaman'da devrilen araçtaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Göçeri ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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