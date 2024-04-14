Ürdün OHAL ilan etti
Ürdün İran'ın İHA tehdidi nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 00:03, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 00:04
Reuters, iki bölgesel güvenlik kaynağına atıfta bulunarak, Ürdün hava savunmasının, hava sahasını ihlal eden herhangi bir İran insansız hava aracını veya uçağını durdurmaya ve vurmaya hazır olduğunu bildirdi.
Kaynaklar, ordunun da yüksek alarm durumunda olduğunu ve radar sistemlerinin drone faaliyetlerini izlediğini söyledi.
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