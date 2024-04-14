14 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ikinci maçında Spor Toto ile Arkas Spor, 7-8'incilik etabı ikinci karşılaşmasında ise Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Brand Group Alanya Belediyespor karşılaşacak.

7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasına Anadolu Efes-Beşiktaş Emlakjet ve Bursaspor İnfo Yatırım-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

1- Trendyol Süper Lig'in 32. haftasına Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir, VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor-İstanbulspor ve Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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