Adalet Bakanlığına yapay zeka desteği! TÜRKSAT, hakimler için özel bir yazılım geliştiriyor

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Fahiş bilet fiyatına sıkı denetim. 5 milyon 321 bin lira ceza!
Fahiş bilet fiyatına sıkı denetim. 5 milyon 321 bin lira ceza!
30 milyon eve dönüyor: Hipnoz'a dikkat
30 milyon eve dönüyor: Hipnoz'a dikkat
CHP listesindeki 17 DEM'li İBB'de temsil edilecek
CHP listesindeki 17 DEM'li İBB'de temsil edilecek
Yaz yurda erken geldi: Sıcaklıklar 30 dereceye dayanacak
Yaz yurda erken geldi: Sıcaklıklar 30 dereceye dayanacak
'Evcil hayvan sahibi olmak kalbe iyi geliyor'
'Evcil hayvan sahibi olmak kalbe iyi geliyor'
Baharda dijital temizlik zamanı! Cep telefonunda güvenliğinizi artırın
Baharda dijital temizlik zamanı! Cep telefonunda güvenliğinizi artırın
İran, İsrail'e saldırı başlattı
İran, İsrail'e saldırı başlattı
Fernando Santos ile yollar ayrıldı
Fernando Santos ile yollar ayrıldı
Beyoğlu'nda sokakta bulunanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Beyoğlu'nda sokakta bulunanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Evren Barış Yavuz tutuklandı
Evren Barış Yavuz tutuklandı
Tatilciler dönüyor; 12 saatte 10 bin araç çıkış yaptı
Tatilciler dönüyor; 12 saatte 10 bin araç çıkış yaptı
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Kütahya kararı
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Kütahya kararı
Antalya'daki teleferik kazasında 13 gözaltı kararı
Antalya'daki teleferik kazasında 13 gözaltı kararı
Esenyurt'ta ATM'de sahte para iddiası
Esenyurt'ta ATM'de sahte para iddiası
Teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarıldı
Teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarıldı
Otogarda bayram dönüşü hareketliliği
Otogarda bayram dönüşü hareketliliği
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden teleferik kazasıyla ilgili açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden teleferik kazasıyla ilgili açıklama
Uzmanlardan sürücülere bayram dönüş yolunda uyarılar
Uzmanlardan sürücülere bayram dönüş yolunda uyarılar
Erdoğan, Papa Fransuva'ya Filistin mektubu gönderdi
Erdoğan, Papa Fransuva'ya Filistin mektubu gönderdi
İŞKUR'un araştırmasında en fazla eleman aranan 10 meslek belirlendi
İŞKUR'un araştırmasında en fazla eleman aranan 10 meslek belirlendi
Yargıtay'dan 16 milyon emekliyi ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan 16 milyon emekliyi ilgilendiren emsal karar
Bayram tatilinin 7 gününde yollarda 55 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin 7 gününde yollarda 55 kişi hayatını kaybetti
Depremzede öğrencinin öğrenim kredisi bursa dönüştürüldü
Depremzede öğrencinin öğrenim kredisi bursa dönüştürüldü
Evlenmenin bedeli 1 milyon TL
Evlenmenin bedeli 1 milyon TL
Maliye 'IBAN'a ceza yazmaya hazırlanıyor
Maliye 'IBAN'a ceza yazmaya hazırlanıyor
Altında tarihi zirveler!
Altında tarihi zirveler!
Hatır reçetesi yazan doktora üç yıl hapis
Hatır reçetesi yazan doktora üç yıl hapis
Yeni araç alanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Yeni araç alanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor: Kredi çekerken bunlara dikkat
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor: Kredi çekerken bunlara dikkat
AK Parti fabrika ayarlarına dönecek! 'Hataları tamir etme' sürecine giriliyor
AK Parti fabrika ayarlarına dönecek! 'Hataları tamir etme' sürecine giriliyor
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Adalet Bakanlığına yapay zeka desteği! TÜRKSAT, hakimler için özel bir yazılım geliştiriyor

Adli Bilgi Sicil Sistemi'nde yapay zeka kullanılarak "silme-düzeltme-değerlendirme" işlemleri daha güvenli ve seri hale getirilecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 07:21, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 07:23
Yazdır
Adalet Bakanlığına yapay zeka desteği! TÜRKSAT, hakimler için özel bir yazılım geliştiriyor

Adalet Bakanlığı adli sicil hizmetleri kapsamında son bir yılda 40 ayrı dilde 779 binden fazla tercüme edilmiş adli sicil belgesi düzenlendi. Bu arada, TÜRKSAT'ın Adalet Bakanlığı için adli sicil işlemlerinde yapay zekanın kullanılmasına imkan sağlayacak yazılım geliştirdiği öğrenildi. Adalet Bakanlığının 2023 faaliyet raporunda, adli sicil hizmetlerine yönelik istatistiki bilgilere yer verildi. Buna göre infazın tamamlanması, şikayetten vazgeçme, etkin pişmanlık, zaman aşımı gibi nedenlerle adli sicil kaydı silme ve düzeltme talep başvurusu sayısı 850 binin üzerinde gerçekleşti. İlgililerin talebi üzerine 537 bin, resen toplu silme ile de bir milyon olmak üzere, bir buçuk milyondan fazla adli sicil ve arşiv kaydı silindi.

40 DİLDE SİCİL SORGUSU

Öte yandan, cumhuriyet başsavcılıkları ile dış temsilcilikler aracılığıyla veya bizzat yapılan başvurular üzerine Almanca, Arapça, Arnavutça, Bahasa Endonezya, Bengalce, Boşnakça, Bulgarca, Çekçe, Çince, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Hırvatça, Hintçe, İbranice, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca, Japonca, Karadağca, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Korece, Lehçe, Letonca, Macarca, Malayca, Makedonca, Moğolca, Özbek Türkçesi, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Slovakça, Tacikçe, Türkmen Türkçesi ve Yunanca dillerinde olmak üzere, 40 farklı dilde toplam 779 bin 827 tercüme edilmiş adli sicil belgesi düzenlendi.

YAPAY ZEKA DEVREDE

Bu arada, Adli Sicil Bilgi Sistemi'nde yapay zeka araçları kullanılarak hakim ve komisyonlar tarafından etkin ve verimli adli sicil silme-düzeltme-değerlendirme işlemleri yapılabilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı ile TÜRKSAT arasında yazılım ve entegrasyon çalışması yapılıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber